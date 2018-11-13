Fecomércio: "Não abriremos mão do funcionamento aos domingos"

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, declarou nesta terça-feira (13), em entrevista à CBN Vitória, que não abrirá mão do funcionamento dos supermercados aos domingos, mesmo que de forma facultativa. A declaração foi dada um dia após mais uma reunião entre Fecomércio e Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários) não resultar em acordo. As categorias trabalham para a assinatura de uma nova convenção coletiva de trabalho. Sepulcri complementou que caso não ocorra acordo, a discussão poderá seguir para dissídio.