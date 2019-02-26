Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fechamento de supermercado aos domingos não está mais em discussão
POLÊMICA

Fechamento de supermercado aos domingos não está mais em discussão

A garantia é do presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2019 às 11:33
Apesar do sindicato dos Comerciários reivindicar, através de um abaixo-assinado, o fechamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo, a Federação do Comércio afirma que não há nenhuma disponibilidade da entidade em retomar o debate, já que em convenção coletiva ficou acordado que o funcionamento dos estabelecimentos passou a ser facultativo desde o final do ano passado. Para o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, não há expectativa de reunião esta semana para discutir o abaixo-assinado que foi entregue nesta segunda-feira (25) pelo sindicato dos Comerciários.
> Empresários divergem sobre abertura de supermercados aos domingos
Os trabalhadores afirmam estarem insatisfeitos por terem sido "privados do descanso e tendo vários direitos trabalhistas infringidos". O presidente da Fecomércio destaca que os trabalhadores que estão sendo privados de direito, como folga semanal, um dos pontos destacados pela categoria, devem buscar a garantia dos seus direitos. O sindicato dos Comerciários foi procurado para falar sobre o assunto, mas não disponibilizou um representante para entrevista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Lino Sepulcri - 26-02-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados