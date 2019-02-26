Fechamento de supermercado aos domingos não está mais em discussão

Apesar do sindicato dos Comerciários reivindicar, através de um abaixo-assinado, o fechamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo, a Federação do Comércio afirma que não há nenhuma disponibilidade da entidade em retomar o debate, já que em convenção coletiva ficou acordado que o funcionamento dos estabelecimentos passou a ser facultativo desde o final do ano passado. Para o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, não há expectativa de reunião esta semana para discutir o abaixo-assinado que foi entregue nesta segunda-feira (25) pelo sindicato dos Comerciários.
Os trabalhadores afirmam estarem insatisfeitos por terem sido "privados do descanso e tendo vários direitos trabalhistas infringidos". O presidente da Fecomércio destaca que os trabalhadores que estão sendo privados de direito, como folga semanal, um dos pontos destacados pela categoria, devem buscar a garantia dos seus direitos. O sindicato dos Comerciários foi procurado para falar sobre o assunto, mas não disponibilizou um representante para entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Lino Sepulcri - 26-02-19