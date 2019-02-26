Fechamento de supermercado aos domingos não está mais em discussão

Os trabalhadores afirmam estarem insatisfeitos por terem sido "privados do descanso e tendo vários direitos trabalhistas infringidos". O presidente da Fecomércio destaca que os trabalhadores que estão sendo privados de direito, como folga semanal, um dos pontos destacados pela categoria, devem buscar a garantia dos seus direitos. O sindicato dos Comerciários foi procurado para falar sobre o assunto, mas não disponibilizou um representante para entrevista.