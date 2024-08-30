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Decisão

Fechamento de manicômio é adiado e terá nova gestão; entenda

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2024 às 10:37
Manicômio Judiciário
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), em Cariacica Sede Crédito: Fernando Madeira
O encerramento das atividades e liberação dos pacientes do único manicômio judicial no Espírito Santo foi adiada. A Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) em Cariacica seria fechada nesta semana, mas foi alterada para 29 de novembro. A medida tem como base a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que fixou em 29 de novembro de 2024 a data limite para que tribunais apresentem pedidos de prorrogação de prazos relacionados à implementação da Política Antimanicomial do Poder Judiciário.
Desde o dia 29 de fevereiro, cumprindo o prazo estabelecido pelo CNJ (Resolução nº 487), a Sejus não recebe pacientes na UCTP. Um grupo de trabalho foi criado com a finalidade de propor as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da resolução. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Pacheco -30-08-24.mp3

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