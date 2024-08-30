Fechamento de manicômio é adiado e terá nova gestão; entenda

O encerramento das atividades e liberação dos pacientes do único manicômio judicial no Espírito Santo foi adiada. A Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) em Cariacica seria fechada nesta semana, mas foi alterada para 29 de novembro. A medida tem como base a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que fixou em 29 de novembro de 2024 a data limite para que tribunais apresentem pedidos de prorrogação de prazos relacionados à implementação da Política Antimanicomial do Poder Judiciário.