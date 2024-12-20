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Febre Oropouche: sobe para 4 o número de mortes no Brasil

A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, fala sobre a preocupação do Brasil quanto à doença

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:33
Maruim
Ampliação do mosquito “maruim” ou “mosquito-pólvora” Crédito: Scott Bauer, USDA ARS
O Brasil tem, agora, quatro mortes por Febre Oropouche. As vítimas são duas mulheres jovens na Bahia; um óbito fetal em Pernambuco; e uma mulher de 61 anos, no Espírito Santo, moradora da cidade de Fundão. O país ainda tem outros óbitos em investigação, inclusive um no estado capixaba. O Espírito Santo já tem 4 mil casos confirmados da doença em áreas urbanas e rurais de apenas dez municípios e só em Alfredo Chaves são mais de 1.300 registros. Os números atualizados são da secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Em entrevista à CBN Vitória, ele abordou a preocupação dos órgãos de Saúde do Brasil não só com a doença mas também em documentar e entender melhor o que se sabe até agora. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ethel Maciel - 20-12-24.mp3

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