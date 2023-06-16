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Saúde

Febre maculosa: tire suas dúvidas sobre a doença

Ouça entrevista com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2023 às 10:47
Febre Maculosa
Febre Maculosa Crédito: Divulgação Ministério da Saúde
Alerta de saúde! No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que registrou em 2023, até o momento, nove casos de febre maculosa, sendo todos com cura e nenhum óbito.
No entanto, em 2022, durante todo ano, foram 25 casos confirmados, sendo 14 curas e 11 óbitos. Entre os anos de 2012 e 2022, foram registrados no Espírito Santo o total de 38 óbitos por febre maculosa. Os casos confirmados neste ano são dos municípios de: Afonso Cláudio (01), Barra de São Francisco (02), Colatina (01), Mimoso do Sul (02), Nova Venécia (01), Laranja da Terra (01) e Domingos Martins (01). Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 16-06-23.mp3
Segundo a Sesa, entre as ações realizadas pela Secretaria, com apoio das superintendências de Saúde e dos municípios capixabas, estão a emissão de nota técnica com orientações para conduta clínica dos casos e alerta aos profissionais da Saúde para suspeição da doença; capacitações aos profissionais médicos, enfermeiros e agentes de saúde; visitas aos locais para acompanhamento in loco; além do trabalho de educação de saúde orientada pela Sesa e promovida pelos municípios. Há novas capacitações programadas a fim de atualizar os processos e alcançar novos profissionais.
"Outro destaque ao trabalho está com o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) que, em 2022, passou a realizar exames de PCR para a febre maculosa, garantindo maior agilidade no diagnóstico dos casos suspeitos. Em relação ao período de maior ocorrência de casos, esse acontece entre os meses de agosto a outubro, devido ao aparecimento da fase de ninfa do carrapato", explica. Ouça a conversa completa!

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