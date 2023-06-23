Febre maculosa: sobe para três o número de mortes em 2023 no ES

Febre Maculosa Crédito: Divulgação Ministério da Saúde

O Espírito Santo já soma três mortes por febre maculosa confirmadas desde o início deste ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22), com a confirmação da terceira vítima da doença, caso registrado em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Além disso, outro óbito que havia sido registrado como de 2022, em Colatina, no Noroeste, na verdade, ocorreu em 2023.

A Sesa explicou que o caso de Colatina havia sido contabilizado como do ano passado porque o paciente teve os primeiros sintomas da doença em dezembro, mas morreu no primeiro dia de 2023, e, com isso, foi a primeira morte por febre maculosa neste ano. Sendo assim, em 2022 foram 10 óbitos, não 11, como divulgado anteriormente pela secretaria estadual.

A terceira vítima teve confirmação da Sesa nesta quinta-feira (22), ocorrido em Conceição da Barra. Já o segundo caso ocorreu em Barra de São Francisco. Ao todo, há 12 casos confirmados de pessoas com diagnóstico da doença desde o início deste ano. O número é perto da metade do total do ano passado, quando 25 pessoas tiveram febre maculosa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre as estratégias de combate à doença.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso- 23-06-23.mp3

➡️ Situação da Febre Maculosa no Estado:

2022: 25 casos confirmados; 10 óbitos;