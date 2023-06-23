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Saúde

Febre maculosa: sobe para três o número de mortes em 2023 no ES

Ouça detalhes na participação do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2023 às 10:26
Febre Maculosa
Febre Maculosa Crédito: Divulgação Ministério da Saúde
O Espírito Santo já soma três mortes por febre maculosa confirmadas desde o início deste ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22), com a confirmação da terceira vítima da doença, caso registrado em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Além disso, outro óbito que havia sido registrado como de 2022, em Colatina, no Noroeste, na verdade, ocorreu em 2023.
A Sesa explicou que o caso de Colatina havia sido contabilizado como do ano passado porque o paciente teve os primeiros sintomas da doença em dezembro, mas morreu no primeiro dia de 2023, e, com isso, foi a primeira morte por febre maculosa neste ano. Sendo assim, em 2022 foram 10 óbitos, não 11, como divulgado anteriormente pela secretaria estadual.
A terceira vítima teve confirmação da Sesa nesta quinta-feira (22), ocorrido em Conceição da Barra. Já o segundo caso ocorreu em Barra de São Francisco. Ao todo, há 12 casos confirmados de pessoas com diagnóstico da doença desde o início deste ano. O número é perto da metade do total do ano passado, quando 25 pessoas tiveram febre maculosa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre as estratégias de combate à doença. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso- 23-06-23.mp3
➡️ Situação da Febre Maculosa no Estado:
2022: 25 casos confirmados; 10 óbitos;
2023 (01/01 a 22/06): 12 casos confirmados; 03 óbitos (Colatina, Barra de São Francisco e Conceição da Barra).

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