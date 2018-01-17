Febre amarela: saiba como está a cobertura vacinal no ES

O Brasil vive o maior surto de febre amarela silvestre das últimas décadas, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, o governo federal iniciou uma campanha emergencial de vacinação com o objetivo de imunizar cerca de 20,6 milhões de pessoas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, novas áreas de concentração da doença, entre janeiro e março. Para quem está no Espírito Santo, devido à proximidade, com esses estados a preocupação aparece. O surto pode voltar ao ES? Para detalhar esse cenário convidamos a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Saúde (Sesa), Danielle Grillo, para detalhar o tema. Confira!