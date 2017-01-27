Febre amarela: posto em Vila Velha vai atender viajantes internacionais

Diante da grande procura pela vacina contra febre amarela, o município de Vila Velha decidiu criar um local específico para imunizar pessoas que vão fazer viagens internacionais. Atualmente, o município oferece a vacina para viajantes em 10 unidades de saúde, mas a partir desta semana, o posto de saúde de Vila Nova passou a atender, com exclusividade, pessoas com viagens internacionais marcadas e que possam ser comprovadas por meio de documentos.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Geovana Sarcinelli, explicou que a vacinação em Vila Nova é realizada normalmente para as demais pessoas durante todo o dia e para viajantes internacionais a partir das 15h, quando 50 senhas são distribuídas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Ouça as explicações e orientações sobre a febre amarela:
Entrevista - Fabio Botacin - Giovana Sarcinelli - 26-01-17.mp3