Febre amarela: posto em Vila Velha vai atender viajantes internacionais

Diante da grande procura pela vacina contra febre amarela, o município de Vila Velha decidiu criar um local específico para imunizar pessoas que vão fazer viagens internacionais. Atualmente, o município oferece a vacina para viajantes em 10 unidades de saúde, mas a partir desta semana, o posto de saúde de Vila Nova passou a atender, com exclusividade, pessoas com viagens internacionais marcadas e que possam ser comprovadas por meio de documentos.