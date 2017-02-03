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ENTREVISTA

Febre amarela: Parque Nacional do Caparaó suspende visitação por 15 dias

A diretora do Consórcio do Caparaó, Dalva Ringuier, disse que a febre amarela pode levar à extinção de macacos na região

Publicado em 03 de Fevereiro de 2017 às 16:33

Publicado em 

03 fev 2017 às 16:33
O Parque Nacional do Caparaó, que fica na divisa dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, suspendeu, temporariamente, a visitação ao público, a partir desta sexta-feira (3). A princípio, a suspensão vale por 15 dias, podendo ser prorrogada por mais 15. O motivo é a prevenção contra a febre amarela.
Nesta quarta-feira (1), representantes de cidades dos estados capixaba e mineiro se reuniram com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na sede do parque, para discutir a morte de macacos nos últimos dias. Pelo menos, 150 foram encontrados na região do Caparaó, sendo 19 em Iúna.
A diretora do Consórcio do Caparaó, Dalva Ringuier, disse que a doença pode levar à extinção de espécies na região. “Já existem algumas áreas que são mais isoladas, onde a gente, praticamente, tem certeza de que lá não tem nenhum tipo de primata dessa espécie, como no caso de Ibatiba. Essas são áreas isoladas e pequenas”, explicou.
Confira a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Dalva Ringuier - 03-02-17.mp3

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