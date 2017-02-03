Febre amarela: Parque Nacional do Caparaó suspende visitação por 15 dias

O Parque Nacional do Caparaó, que fica na divisa dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, suspendeu, temporariamente, a visitação ao público, a partir desta sexta-feira (3). A princípio, a suspensão vale por 15 dias, podendo ser prorrogada por mais 15. O motivo é a prevenção contra a febre amarela.

Nesta quarta-feira (1), representantes de cidades dos estados capixaba e mineiro se reuniram com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na sede do parque, para discutir a morte de macacos nos últimos dias. Pelo menos, 150 foram encontrados na região do Caparaó, sendo 19 em Iúna.

A diretora do Consórcio do Caparaó, Dalva Ringuier, disse que a doença pode levar à extinção de espécies na região. “Já existem algumas áreas que são mais isoladas, onde a gente, praticamente, tem certeza de que lá não tem nenhum tipo de primata dessa espécie, como no caso de Ibatiba. Essas são áreas isoladas e pequenas”, explicou.

Confira a entrevista completa: