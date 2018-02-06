Febre amarela: melhor forma de prevenção é a vacina

Por conta do surto da febre amarela no Brasil, os estados da região sudeste têm passado por momentos de crise como o Espirito Santo vivenciou no ano passado. Para auxiliar os cidadãos sobre a doença, o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) está divulgando um documento que lista as principais perguntas e respostas sobre a febre amarela. Em entrevista à CBN Vitória, o médico José Geraldo Ribeiro, do departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que não existe prevenção melhor do que a vacina. Acompanhe: