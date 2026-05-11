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Saúde e Nutrição

Fazer as refeições à mesa é mais saudável? Ajuda a saúde da família? Entenda!

Em meio à correria do dia a dia, pode até dar mais trabalho, mas sentar à mesa para as refeições ajuda a comer melhor e criar vínculos

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 11:26

Publicado em 

11 mai 2026 às 11:26
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento Crédito: Pexels
Nesta edição do "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz como destaque o assunto por que sentar à mesa em família para fazer uma refeição é tão importante. Especialistas explicam que, em meio à correria do dia a dia, pode até dar mais trabalho, mas sentar à mesa para as refeições ajuda a comer melhor e criar vínculos. Quem participa da conversa é a nutricionista Regiane Santos, que atua com foco na saúde da família, desde a infância, com receitas, culinárias e a elaboração de cardápios para a casa. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 11-05-26.mp3

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