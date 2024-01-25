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Economia

Fazendo as contas: imposto representa até 49% do preço dos materiais escolares

A caneta é o item com maior percentual de impostos, quase 50% do seu valor final é por tributos

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 11:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2024 às 11:04
Material escolar
Material escolar Crédito: Freepik
Início do ano e, entre os gastos de família, aparecem os custos com a aquisição do material escolar. Mas vai o alerta: os itens poderiam ser mais baratos se a carga tributária fosse menor. De acordo com um levantamento realizado pelo advogado tributarista Samir Nemer, dos itens que geralmente são comprados nesta época do ano, o produto com maior percentual de impostos é a caneta, que tem 49,95% do seu valor final destinado a tributos. Outros produtos que têm mais de 40% de seu preço só de impostos são calculadora, régua, tênis nacional, tesoura, agenda, apontador, borracha, cola, estojo e pasta de plástico. Segundo Nemer, esse percentual representa mais do que a carga tributária bruta brasileira geral, que é de 33,56% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com a Receita Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Samir Nemer - 25-01-24

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