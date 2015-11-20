"Faxina financeira" requer análise da realidade, cortes de gastos e consenso familiar

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil chegou a 8,3% neste ano, alcançando o maior índice desde 2012. Projeções apontam que a taxa de desempregados deve atingir até 9% da população economicamente ativa até o fim de 2015. Hoje são 8,4 milhões de desocupados no país. Com o desemprego, “hoje mais do que nunca é uma necessidade organizar as finanças. Juros e preços dos bens estão subindo”, é o que afirma o consultor de finanças, Reinaldo Domingos.

Ele elencou passos para que as pessoas consigam ter uma vida financeira saudável, mesmo diante do desemprego. As tomadas de decisões devem ter propósitos e objetivos concretos. É preciso haver consenso familiar. Cortes de gastos e reavaliação de padrões de vida. Uma "faxina financeira", que envolve economia e corte de gastos. Confira a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patrícia Vallim - Reinaldo Domingos - 20-11-15

OS PASSOS

PAGAMENTO DE DÍVIDAS

Se estiver endividado, por mais que pareça correto querer quitá-las com o dinheiro do fundo de garantia, isso é um erro, pois, assim, estará sob o risco de ficar sem receitas para cobrir gastos à frente. Então, planeje-se melhor em relação a esses valores antes de qualquer medida.

RESERVA EMERGENCIAL

O desempregado tem de ter dinheiro guardado, para as despesas, mas, eventualmente, para investir também num curso e retomar a carreira. A primeira medida a ser tomada é reter os valores ganhos de fundo de garantia, seguro desemprego e férias vencidas. Este dinheiro só deverá ser mexido após ser estabelecida uma estratégia.

ANÁLISE DE REALIDADE

É fundamental ter total domínio de seus números nesse momento, portanto, se deve saber o valor que possui guardado e somar com o que será ganho. Também deverá fazer um levantamento de todos os gastos mensais, minuciosamente, desde cafezinho até parcela da casa própria, nada deve passar despercebido. Em caso de dívidas e parcelamentos, esses devem ser também somados.

CONGELAMENTO DE CRÉDITO

Cartões de crédito, cheque especial, cartão de lojas e outras ferramentas de crédito fácil devem ser prioritariamente esquecidas de sua vida; evite mesmo em caso de emergência, pois, caso não consiga pagar esses valores, os juros serão exorbitantes, criando um caminho de difícil volta.

FAXINA FINANCEIRA

O que realmente é prioridade para a sua vida? Pense muito bem nessa questão, pois chegou a hora de cortar muitos gastos que não agregam à vida. Gastos que devem ser repensados pode ser de TV a cabo, celulares e smartphones, balada e ida a restaurantes, água e energia e outros pequenos gastos. Priorize o que é realmente é fundamental nesse período.

MUDANÇA DO PADRÃO DE VIDA

Pedeu o emprego? É a hora de reestruturação, e não de manter a pose. Nos momentos de dificuldade, a humildade é um diferencial. Então, o primeiro passo para mudar sua realidade é aceitar que seu padrão de vida mudou, e não viver de aparências.

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Ainda falando de humildade, chegou a hora de buscar os credores e ser o mais franco possível, mostrar que não quer se tornar inadimplente, mas que também não possui condições de pagamento, buscando assim diminuir os juros e esticar os débitos. Lembrando sempre de priorizar dívidas com juros mais altos e com bens de valor como garantia.

FUGA DE APROVEITADORES

infelizmente, por mais que seu momento seja de desespero, existem pessoas mal-intencionadas prontas para se aproveitarem dos seus temores. Não permita abusos; muitos tentarão tirar proveito de sua fraqueza para tentar obter vantagens. Evite promessas e garantias descabidas. Às vezes, é melhor estar com o nome sujo do que ser explorado pelas pessoas.

HORA DOS BICOS

Por mais que não seja em sua área de atuação, busque fontes alternativas de ganhos. Chegou a hora de deixar o orgulho de lado e buscar garantir um mínimo de renda, por mais que não seja em sua área de atuação.

SACUDIR A POEIRA