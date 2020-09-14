Fatores genéticos tem relação com resposta a covid, reforça estudo

Pesquisa da USP relaciona genética do indivíduo com sua vulnerabilidade ao novo coronavírus Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Resultados de uma pesquisa em andamento no Centro de Estudo do Genoma Humano e de Células-Tronco da USP (CEH-CEL) sinalizam a participação de fatores genéticos na determinação da suscetibilidade ou resistência ao novo coronavírus. Os pesquisadores já coletaram, por exemplo, amostras biológicas e informações de oito pares de gêmeos infectados pela covid-19. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora titular de Genética e diretora do Centro de Pesquisas, doutora Mayana Zatz, apresentou detalhes da pesquisa. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Maiana Zaques - 14-09-20

No estudo, foi identificado que no grupo dos irmãos monozigóticos (originados a partir de um mesmo óvulo que se dividiu), quatro dos cinco pares responderam de forma idêntica à doença. Já entre os irmãos dizigóticos (formados a partir de dois óvulos e dois espermatozoides diferentes), os três pares apresentaram respostas diferentes à infecção. “Queremos explicar o caso de pacientes jovens com formas letais da covid-19 e idosos ‘resistentes’. Resolvemos pesquisar os dois extremos. Jovens que devem ter variantes genéticas de risco e idosos que são assintomáticos ou tiveram poucos sintomas e, portanto, devem ter variantes genéticas de proteção”, explicou Zatz.