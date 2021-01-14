Farmácias terão de seguir novas regras para funcionar na pandemia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou, na última segunda-feira (11), uma nota técnica com maior detalhamento das orientações destinadas às farmácias durante a pandemia da covid-19. A Nota Técnica 6, de 2021, substitui a Nota Técnica 96, de 2020. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, Luiz Carlos Cavalcanti, aponta que a nota técnica vem para regular o serviço que a farmácia desempenha, mas sobretudo organizar seu funcionamento como possível ponto de transmissão do novo coronavírus. Ouça a entrevista completa: