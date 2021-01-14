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NOTA TÉCNICA DA ANVISA

Farmácias terão de seguir novas regras para funcionar na pandemia

O presidente do CRF-ES, Luiz Carlos Cavalcanti, detalha quais são as regras em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:48

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:48
Anvisa emitiu uma série de orientações para o funcionamento de farmácias na pandemia Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou, na última segunda-feira (11), uma nota técnica com maior detalhamento das orientações destinadas às farmácias durante a pandemia da covid-19. A Nota Técnica 6, de 2021, substitui a Nota Técnica 96, de 2020. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, Luiz Carlos Cavalcanti, aponta que a nota técnica vem para regular o serviço que a farmácia desempenha, mas sobretudo organizar seu funcionamento como possível ponto de transmissão do novo coronavírus. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Carlos Cavalcanti - 14-01-21.mp3

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