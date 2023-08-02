Farmácias já podem fazer exames de análises clínicas; entenda

A resolução que atualizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças entrou em vigor nesta terça-feira (1º). Entre as mudanças está a autorização dada a farmácias e consultórios isolados para a realização de exames clínicos em etapa única, com caráter de triagem. Com a mudança, a lista de exames clínicos para triagem passa de mais de 40 tipos, como o do antígeno NS1 para triagem da dengue, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, o farmacêutico Daniel Marcellos, membro do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia, Empresa: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), fala sobre a mudança.