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Farmácias já podem fazer exames de análises clínicas; entenda

Quem explica é o farmacêutico Daniel Marcellos, membro do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 ago 2023 às 11:50
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Pexels
A resolução que atualizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças entrou em vigor nesta terça-feira (1º). Entre as mudanças está a autorização dada a farmácias e consultórios isolados para a realização de exames clínicos em etapa única, com caráter de triagem. Com a mudança, a lista de exames clínicos para triagem passa de mais de 40 tipos, como o do antígeno NS1 para triagem da dengue, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, o farmacêutico Daniel Marcellos, membro do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia, Empresa: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), fala sobre a mudança.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Marcellos - 02-08-23
Segundo ele, a atualização da norma promove "segurança jurídica" para a ampliação desses serviços. Durante a pandemia houve uma autorização da Anvisa para que os testes rápidos relacionados a covid fossem realizados em farmácia, sem a vinculação com laboratório clínico, como exigia a normativa, justificado pelo período pandêmico. Agora são apresentados vários requisitos que disciplinam a realização desses exames. 
Segundo a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), os serviços que podem ser executados são:
Beta-hCG
Dengue Antígeno NS1
Hemoglobina Glicada A1c
Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike
Colesterol Total
Avaliação de Controle de Asma
Dengue Anticorpos IgG IgM
Glicemia
Glicemia e Pressão Arterial
Glicemia e Perfil Lipídico
Hormônio Luteinizante (LH)
Toxoplasmose
Teste de Intolerância Alimentar
Exames do coração check-up completo
VSR - Vírus Sincicial Respiratório
VSR Molecular - Vírus Sincicial Respiratório
Zika Vírus Anticorpos
Teste Rápido PSA
Teste Rápido Adenovírus
Teste Rápido HIV
Teste Rápido Covid-19 Anticorpos
Teste Rápido Covid-19 Antígeno
Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos
Teste Rápido Covid-19 Molecular
Teste Rápido Ácido Úrico
Teste Rápido Chikungunya
Teste Rápido Lactato
Teste Rápido Malária
Teste Rápido Sífilis
Teste Rápido Troponina Cardíaca
Teste Rápido Ferritina
Teste Rápido Mioglobina
Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular
Teste Rápido Streptococcus Grupo A
Teste Rápido Hepatite C
Teste Rápido Vitamina D
Avaliação de Controle da Asma
Teste Rápido Proteína C Reativa
Teste Rápido Rubéola
Teste Rápido Dímero-D
Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos
Teste Rápido Febre Amarela
Teste Rápido Helicobacter Pylori
Teste Rápido Influenza Molecular
Teste Rápido de Alergia Alimentar
Teste Rápido Tipo Sanguíneo
Medição de Pressão arterial
[fonte: Abrafarma]

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