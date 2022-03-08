Farmacêutica recolhe lotes de losartana: o que fazer caso faça uso da medicação

O laboratório Medley está recolhendo todos os lotes do anti-hipertensivo losartana potássica. A farmacêutica anunciou o recall após constatar a presença de impurezas magnéticas nos produtos, o que pode causar risco à saúde dos usuários. A medicação é utilizada no tratamento de hipertensão arterial e consta na lista de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, também integra a primeira linha das drogas no combate às doenças cardíacas, de proteção aos rins em pacientes com diabetes tipo 2 e na recuperação após ataques cardíacos.
De acordo com o laboratório, reconhecido como o maior grupo em atividade no mercado brasileiro e um dos maiores do mundo, as impurezas podem causar alterações no DNA dos usuários, aumentando a possibilidade de câncer a longo prazo. Entretanto, ressalta que o risco específico dessa substância química causar, efetivamente, câncer em humanos ainda é desconhecido.
O recall é gratuito e os pacientes deverão consultar o médico sobre a substituição da medicação. Serão recolhidos os seguintes produtos: losartana potássica hidroclorotiazida 50 mg 12,5 mg; losartana potássica hidroclorotiazida 100 mg 25 mg; losartana potássica 50 mg; e losartana potássica 100 mg. Se você toma este medicamento, saiba o que fazer a partir de agora. Acompanhe detalhes na entrevista com a médica cardiologista, Rovana Agrizzi.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rovana Agrizzi - 08-03-22.mp3
De acordo com a bula da fabricante, a losartana potássica aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear o sangue para todo o corpo com mais facilidade e diminuir a pressão arterial. No caso de insuficiência cardíaca, esse medicamento ajuda a melhorar o funcionamento do coração e a reduzir o risco de doenças do coração ou dos vasos sanguíneos, como derrame. Entre os efeitos colaterais, estão tonturas, diminuição da pressão arterial, hipercalemia, cansaço excessivo e vertigens. Em caso de dúvidas, os usuários poderão entrar em contato com a fabricante por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor da Medley, pelo 0800-703-0014.