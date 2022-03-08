Farmacêutica recolhe lotes de losartana: o que fazer caso faça uso da medicação

Hipertensão, doenças cardíacas Crédito: Pixabay

O laboratório Medley está recolhendo todos os lotes do anti-hipertensivo losartana potássica. A farmacêutica anunciou o recall após constatar a presença de impurezas magnéticas nos produtos, o que pode causar risco à saúde dos usuários. A medicação é utilizada no tratamento de hipertensão arterial e consta na lista de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, também integra a primeira linha das drogas no combate às doenças cardíacas, de proteção aos rins em pacientes com diabetes tipo 2 e na recuperação após ataques cardíacos.

De acordo com o laboratório, reconhecido como o maior grupo em atividade no mercado brasileiro e um dos maiores do mundo, as impurezas podem causar alterações no DNA dos usuários, aumentando a possibilidade de câncer a longo prazo. Entretanto, ressalta que o risco específico dessa substância química causar, efetivamente, câncer em humanos ainda é desconhecido.

O recall é gratuito e os pacientes deverão consultar o médico sobre a substituição da medicação. Serão recolhidos os seguintes produtos: losartana potássica hidroclorotiazida 50 mg 12,5 mg; losartana potássica hidroclorotiazida 100 mg 25 mg; losartana potássica 50 mg; e losartana potássica 100 mg. Se você toma este medicamento, saiba o que fazer a partir de agora. Acompanhe detalhes na entrevista com a médica cardiologista, Rovana Agrizzi.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rovana Agrizzi - 08-03-22.mp3