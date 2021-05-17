Famílias vulneráveis: auxílio emergencial de Vitória tem início

Dinheiro e recursos financeiros Crédito: Agência Brasil

Em meio aos reflexos econômicos e sociais da pandemia da covid-19 para as famílias, a prefeitura de Vitória iniciou nesta segunda-feira (17) a entrega dos cartões bancários para os primeiros munícipes contemplados pelo chamado Auxílio Municipal Emergencial (AME). A entrega inicial é para os primeiros 939 munícipes. O benefício contemplará até 2.328 famílias com R$ 500,00 (valor dividido em duas parcelas de R$ 250,00), informa a administração municipal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz, falou sobre o assunto.

Segundo a administração municipal, para que a retirada seja feita de forma organizada e segura, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) estão fazendo contato direto com famílias, informando os locais e horários. No próximo dia 21, será a vez de outras 701 pessoas beneficiadas e, no dia 26, as demais selecionadas. O valor de R$ 250,00 será creditado na conta vinculada ao cartão no dia útil seguinte à entrega. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Cíntia Schulz - 17/05/2021

FAMÍLIAS BENEFICIADAS