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ENTREVISTA

Famílias de Domingos Martins receberão polos de tratamento de esgoto doméstico

80% dos moradores da cidade que residem na zona rural não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 11:35

Publicado em 

11 nov 2016 às 11:35
Conscientizar a população rural de Domingos Martins sobre os danos ambientais causados com o despejo direto de esgoto nos córregos da Bacia do Rio Jucu. Este é o projeto desenvolvido pela promotoria de Justiça de Domingos Martins em parceria com o Instituto Kautsky.
De acordo com o promotor Evaldo Teixeira, 80% dos moradores da cidade que residem na zona rural não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto. A iniciativa vai oferecer inicialmente a 80 famílias da região polos de tratamento de esgoto doméstico a partir da instalação coletiva ou individual de biodigestores, caixas de gordura e filtros rizosféricos para captar e tratar o esgoto das residências rurais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Evaldo Teixeira e Fátima Cristine SantENTITY_apos_ENTITYAnna Feitosa - 11-11-16
 

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