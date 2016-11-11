Famílias de Domingos Martins receberão polos de tratamento de esgoto doméstico

Conscientizar a população rural de Domingos Martins sobre os danos ambientais causados com o despejo direto de esgoto nos córregos da Bacia do Rio Jucu. Este é o projeto desenvolvido pela promotoria de Justiça de Domingos Martins em parceria com o Instituto Kautsky.

De acordo com o promotor Evaldo Teixeira, 80% dos moradores da cidade que residem na zona rural não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto. A iniciativa vai oferecer inicialmente a 80 famílias da região polos de tratamento de esgoto doméstico a partir da instalação coletiva ou individual de biodigestores, caixas de gordura e filtros rizosféricos para captar e tratar o esgoto das residências rurais.