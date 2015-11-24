Familiares de desaparecidos podem garantir judicialmente seus direitos à herança

Há quase um ano do desaparecimento do médico capixaba Roberto Gomes, conversamos com uma advogada especialista em Direito Sucessório, Paula Ferrraço, para entender as questões burocráticas e judiciais que balizam casos do que se chama “morte presumida”, que está previsto em vários dispositivos da legislação brasileira.

Por conta deste instrumento jurídico, os familiares de vítima de catástrofe ou de uma pessoa que simplesmente desapareceu sem deixar vestígio podem garantir judicialmente seus direitos à herança, pensões, seguro de vida, indenizações e outros procedimentos legais, como encerramento de conta bancária e cancelamento do CPF do desaparecido. Na morte presumida há a probabilidade da morte; não a certeza.