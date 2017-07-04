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Família de médico desaparecido recebeu quatro pedidos de resgate

Pedidos foram feitos por oportunistas, segundo Nildete Gomes, mulher do médico Roberto Gomes

Publicado em 04 de Julho de 2017 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2017 às 10:52
Médico Roberto Gomes Crédito: A Gazeta
Já se passaram quase três anos desde o desaparecimento do médico Roberto Gomes. Ele sumiu em 28 de novembro de 2014, durante viagem a São Paulo. Desde então, Nildete Gomes convive com a dor de não saber ao certo o que aconteceu com o marido. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Nildete revela que os anos sem notícias do marido têm sido difíceis.
Nildete revela ainda que a família recebeu ao menos quatro ligações de "pessoas oportunistas" com pedidos de resgate. Em uma delas, um homem que se identificou como um motoboy e disse ter encontrado o médico na rua, mas pediu dinheiro para informar o paradeiro de Roberto Gomes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nildete Gomes - 22.15s - 04-07-17

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