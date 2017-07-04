Família de médico desaparecido recebeu quatro pedidos de resgate

Já se passaram quase três anos desde o desaparecimento do médico Roberto Gomes. Ele sumiu em 28 de novembro de 2014, durante viagem a São Paulo. Desde então, Nildete Gomes convive com a dor de não saber ao certo o que aconteceu com o marido. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Nildete revela que os anos sem notícias do marido têm sido difíceis.
Nildete revela ainda que a família recebeu ao menos quatro ligações de "pessoas oportunistas" com pedidos de resgate. Em uma delas, um homem que se identificou como um motoboy e disse ter encontrado o médico na rua, mas pediu dinheiro para informar o paradeiro de Roberto Gomes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nildete Gomes - 22.15s - 04-07-17