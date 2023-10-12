Família capixaba que estava em Jerusalém chega ao Brasil em voo da FAB

Após dias em meio ao conflito entre Israel e o Hamas, uma família do Espírito Santo conseguiu retornar ao Brasil nesta quinta-feira (12) em um voo da Força Área Brasileira. O casal Edinardy do Nascimento Pinto e Rayani do Nascimento, e a filha deles, Melina, de 3 anos, estavam em Jerusalém quando começaram os bombardeios. Já em solo brasileiro, aguardando a chegada a Vitória, Edinardy relatou à CBN Vitória como foram os dias de tensão.