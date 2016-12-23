Faltou política à técnica diz Rodney Miranda ao final do seu mandato

Na reta final do seu mandato à frente da Prefeitura de Vila Velha, Rodney Rocha Miranda, ainda está com o seu futuro indefinido. A única certeza, diz ele, em entrevista à CBN, é que não gostaria de retornar à pasta de segurança pública. "Já dei a minha parcela de contribuição". Cotado para ocupar uma secretaria no governo Paulo Hartung, Rodney Miranda diz que não recebeu oficialmente o convite. Fazendo um balanço dos últimos quatros anos, Rodney diz que faltou ser mais político como prefeito da cidade.