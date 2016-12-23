Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Faltou política à técnica diz Rodney Miranda ao final do seu mandato
RETROSPECTIVA

Faltou política à técnica diz Rodney Miranda ao final do seu mandato

Cotado para ocupar uma secretaria no governo Paulo Hartung, Rodney Miranda diz que não recebeu oficialmente o convite

Publicado em 23 de Dezembro de 2016 às 11:06

Publicado em 

23 dez 2016 às 11:06
Na reta final do seu mandato à frente da Prefeitura de Vila Velha, Rodney Rocha Miranda, ainda está com o seu futuro indefinido. A única certeza, diz ele, em entrevista à CBN, é que não gostaria de retornar à pasta de segurança pública. "Já dei a minha parcela de contribuição". Cotado para ocupar uma secretaria no governo Paulo Hartung, Rodney Miranda diz que não recebeu oficialmente o convite. Fazendo um balanço dos últimos quatros anos, Rodney diz que faltou ser mais político como prefeito da cidade.
Retrospectiva 2016 - Rodney Miranda - 23-12-16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados