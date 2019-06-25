Falta do cinto de segurança é principal infração em Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha quer substituir a fiscalização no trânsito da cidade, que é feita por agentes municipais, pelos flagrantes do videomonitoramento. Segundo o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Junior, o objetivo é fazer com que as 200 câmeras distribuídas pela cidade possam fazer o controle do trânsito para que os agentes fiquem mais livres para contribuir no gerenciamento do fluxo e outras ocorrências. A falta do cinto de segurança é apontada como a infração mais recorrente flagrada pelo sistema de videomonitoramento, seguida do uso de celular ao volante.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emmerich Junior - 25-06-19

Com o sistema de aplicação de multas de trânsito com o auxílio de câmeras funcionando em sete cruzamentos da cidade, Vila Velha vai ampliar a fiscalização para outros cinco locais - totalizando 12 regiões monitoradas. O sistema com câmeras específicas para fiscalizar o trânsito começou a ser usado em março do ano passado e, desde então, já foram aplicadas 2.536 punições para motoristas infratores, sendo que 732 foram aplicadas em 2019.