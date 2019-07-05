Falta de vacina contra raiva traz alerta em Vila Velha

Nesta semana a prefeitura de Vila Velha trouxe o alerta com relação ao cuidados preventivos por conta do ao desabastecimento do estoque de vacina e soro antirrábicos para humanos. Diante desse cenário, a orientação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha é de que se evite ao máximo acidentes com esses animais como mordedura, arranhadura ou lambedura. É sobre esse assunto que a gente conversa, ao vivo, com a Referência Técnica da Profilaxia da Raiva Humana da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Schneider Plazz.