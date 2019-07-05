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Falta de vacina contra raiva traz alerta em Vila Velha

Diante desse cenário, a orientação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha é de que se evite ao máximo acidentes com esses animais como mordedura, arranhadura ou lambedura

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 19:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2019 às 19:30
Nesta semana a prefeitura de Vila Velha trouxe o alerta com relação ao cuidados preventivos por conta do ao desabastecimento do estoque de vacina e soro antirrábicos para humanos. Diante desse cenário, a orientação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha é de que se evite ao máximo acidentes com esses animais como mordedura, arranhadura ou lambedura. É sobre esse assunto que a gente conversa, ao vivo, com a Referência Técnica da Profilaxia da Raiva Humana da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Schneider Plazz.
Ela destaca, por exemplo, que apesar de não haver registros de raiva humana no município, é importante que a pessoa agredida por animais como cães, gatos, morcegos, macacos e outros mamíferos, procure a Unidade de Saúde para receber atendimento e orientações. Lavar imediatamente o ferimento com água e sabão é outra orientação. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ingrid Schneider - 05-07-19.mp3

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