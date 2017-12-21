Falta de manutenção pode levar estrutura da ponte a ruir

Um laudo técnico produzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) sobre a Segunda Ponte revela que a falta de conservação pode levá-la a ruir. Segundo o engenheiro civil, Jaime Oliveira Veiga, coordenador do Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Crea-ES, "se persistir total descaso com a estrutura, a ponte pode vir a ruir". O ponto mais grave está localizado nas imediações da ponte do Camelo.

Concreto corroído e ferragens expostas foram os problemas mais encontrados pelos engenheiros do Crea e estão presentes em toda a extensão da Segunda Ponte.

Nas fendas que se abrem no concreto deteriorado, a vegetação cresce livremente, aumentando ainda mais o problema. As juntas de dilatação também foram alvo de análise dos engenheiros do Crea. Em uma delas, os especialistas constataram que ela dilatou 12 cm de um lado e apenas 4 cm do outro.