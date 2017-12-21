Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEGUNDA PONTE

Falta de manutenção pode levar estrutura da ponte a ruir

O laudo técnico foi divulgado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Publicado em 21 de Dezembro de 2017 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2017 às 12:08
Um laudo técnico produzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) sobre a Segunda Ponte revela que a falta de conservação pode levá-la a ruir. Segundo o engenheiro civil, Jaime Oliveira Veiga, coordenador do Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Crea-ES, "se persistir total descaso com a estrutura, a ponte pode vir a ruir". O ponto mais grave está localizado nas imediações da ponte do Camelo. 
Concreto corroído e ferragens expostas foram os problemas mais encontrados pelos engenheiros do Crea e estão presentes em toda a extensão da Segunda Ponte.
Nas fendas que se abrem no concreto deteriorado, a vegetação cresce livremente, aumentando ainda mais o problema. As juntas de dilatação também foram alvo de análise dos engenheiros do Crea. Em uma delas, os especialistas constataram que ela dilatou 12 cm de um lado e apenas 4 cm do outro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaime Oliveira Veiga - 21-12-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados