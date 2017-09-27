Falta de ligação à rede de esgoto será divulgada na internet

Até a próxima quarta-feira (04), a Cesan irá disponibilizar em seu site uma lista com mais de 51 mil endereços de quem ainda não fez a ligação de seu estabelecimento ou de sua residência à rede de tratamento de esgoto. Os endereços contemplam imóveis públicos e privados situados em todas as cidades em que a Cesan oferece o serviço, como explica em entrevista o secretário de Estado de Controle e Transparência, Eugênio Ricas.
Após a decisão de tornar as informações mais acessíveis, a quantidade de ligações à rede de esgoto aumentaram na Grande Vitória. Em média, são feitas 2.100 interligações todos os meses. no mês de agosto, de acordo com o secretário, foram feitas 10.130 ligações. “É difícil isso se estabelecer, mas neste ritmo resolveríamos a defasagem das ligações de esgoto no período de um ano”, afirma Ricas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas - 27-09-17