Falta de insumos freia expansão da indústria; entenda os motivos

A escassez de matéria-prima impôs um freio ao crescimento da indústria. Insumos como papelão, plástico, alumínio e vidro, estão em falta nas linhas de produção, segurando a expansão de muitos segmentos no momento em que a demanda começa a ressurgir. Segundo levantamento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em novembro, 75% das indústrias de transformação no país enfrentaram dificuldades para conseguir insumos. E 54% delas tiveram problemas para atender os clientes. Para trazer um retrato desse cenário no Espírito Santo, a gente conversa agora com Luis Claudio Montenegro, diretor de Defesa de Interesses da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes).

De início, Montenegro já contextualiza que, num ano marcado pela pandemia, a persistência da alta cambial - com o dólar em alta - houve o desabastecimento de matérias-primas no mercado interno que impactaram no setor industrial. "O caminho para entender essa falta de matéria-prima, alguns insumos específicos, é justamente atrelado ao cenário econômico. O auxílio emergencial, por exemplo, aumentou a demanda de reformas em casa. Assim, a demanda por material de construção - e da construção civil - cresceu muito. Ela já tinha um estímulo por conta dos juros baixos, com muita gente adquirindo imóveis. Com essa demanda de reformas em casa, isso aqueceu o mercado e a falta de matéria-prima na construção civil está forte: aço, cimento", explica. Ouça a análise completa!