Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IMPACTOS NO ES

Falta de insumos freia expansão da indústria; entenda os motivos

Luis Claudio Montenegro, diretor de Defesa de Interesses da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), traz uma radiografia no Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

14 dez 2020 às 12:54
A escassez de matéria-prima impôs um freio ao crescimento da indústria. Insumos como papelão, plástico, alumínio e vidro, estão em falta nas linhas de produção, segurando a expansão de muitos segmentos no momento em que a demanda começa a ressurgir. Segundo levantamento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em novembro, 75% das indústrias de transformação no país enfrentaram dificuldades para conseguir insumos. E 54% delas tiveram problemas para atender os clientes. Para trazer um retrato desse cenário no Espírito Santo, a gente conversa agora com Luis Claudio Montenegro, diretor de Defesa de Interesses da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes).
De início, Montenegro já contextualiza que, num ano marcado pela pandemia, a persistência da alta cambial - com o dólar em alta - houve o desabastecimento de matérias-primas no mercado interno que impactaram no setor industrial. "O caminho para entender essa falta de matéria-prima, alguns insumos específicos, é justamente atrelado ao cenário econômico. O auxílio emergencial, por exemplo, aumentou a demanda de reformas em casa. Assim, a demanda por material de construção - e da construção civil - cresceu muito. Ela já tinha um estímulo por conta dos juros baixos, com muita gente adquirindo imóveis. Com essa demanda de reformas em casa, isso aqueceu o mercado e a falta de matéria-prima na construção civil está forte: aço, cimento", explica. Ouça a análise completa!
Entrevista Patricia Vallim - Luis Claudio Montenegro - 14-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados