Falta de informação dificulta paciente identificar caso de violência obstétrica

Relatos de violência obstétrica tem se tornado cada vez mais comum - um dano, muitas vezes, irreversível às gestantes. Mas falar sobre o assunto e informar é o caminho pra mudar esse cenário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica ginecologista e obstetra Danielli Simonassi Nantes, membro da Sociedade Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo, e a fisioterapeuta Adrieli Borsoe, mestre em Ciências da Reabilitação, afirmam que os cursos de formação da área da saúde não promovem a preparação para este tema. Ouça: