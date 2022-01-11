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Gravidez

Falta de informação dificulta paciente identificar caso de violência obstétrica

As entrevistadas são a médica obstetra Danielli Simonassi Nantes e a mestre em Ciências da Reabilitação Adrieli Borsoe

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:06

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

11 jan 2022 às 17:06
Gravidez, grávida, gestação, obstetrícia, violência obstétrica
Gravidez, grávida, gestação, obstetrícia, violência obstétrica Crédito: Pexels
Relatos de violência obstétrica tem se tornado cada vez mais comum - um dano, muitas vezes, irreversível às gestantes. Mas falar sobre o assunto e informar é o caminho pra mudar esse cenário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica ginecologista e obstetra Danielli Simonassi Nantes, membro da Sociedade Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo, e a fisioterapeuta Adrieli Borsoe, mestre em Ciências da Reabilitação, afirmam que os cursos de formação da área da saúde não promovem a preparação para este tema. Ouça:
Aurélio de Freitas entrevista Danielli Simonassi Nantes e Adrieli Borsoe - 11/01/2022

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