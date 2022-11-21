Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Falta de estoque impede que 5ª dose da vacina seja ampliada para público em geral
Covid-19

Falta de estoque impede que 5ª dose da vacina seja ampliada para público em geral

Ouça entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2022 às 10:50
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Pexels
Na última sexta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o panorama da Covid-19 no Espírito Santo. Entre os destaques, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou sobre a chegada de uma sexta onda da doença. Ainda, de acordo com Reblin, pode-se dizer que o aumento de positivos se deve à nova variante BQ.1. "Embora tenhamos três sequenciamentos, a característica da subida de casos, associada às aglomerações do período eleitoral, a característica dessa subida tão abrupta nos indica que é causada por essa subvariante", disse. Em entrevista à CBN Vitória, ele destacou que nos últimos dias o número de casos confirmados já passa de 1 mil diariamente. Sobre a possibilidade de ampliar a aplicação da 5ª dose da vacina para a população em geral, o subsecretário explicou que não há estoque suficiente junto ao Ministério da Saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin- 21-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados