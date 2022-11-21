Falta de estoque impede que 5ª dose da vacina seja ampliada para público em geral

Na última sexta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o panorama da Covid-19 no Espírito Santo. Entre os destaques, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou sobre a chegada de uma sexta onda da doença. Ainda, de acordo com Reblin, pode-se dizer que o aumento de positivos se deve à nova variante BQ.1. "Embora tenhamos três sequenciamentos, a característica da subida de casos, associada às aglomerações do período eleitoral, a característica dessa subida tão abrupta nos indica que é causada por essa subvariante", disse. Em entrevista à CBN Vitória, ele destacou que nos últimos dias o número de casos confirmados já passa de 1 mil diariamente. Sobre a possibilidade de ampliar a aplicação da 5ª dose da vacina para a população em geral, o subsecretário explicou que não há estoque suficiente junto ao Ministério da Saúde.