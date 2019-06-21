Falta de chuva pode levar irrigação em dias alternados em São Roque

Uma resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), publicada esta semana aponta que há um alerta de estiagem para as regiões de Santa Teresa e São Roque do Canaã, por conta da “expressiva redução das vazões esperadas” do rio Santa Maria do Doce.

A vazão do afluente do rio Doce está próxima do índice crítico. Segundo a Agerh, é necessário que se incentive a redução do consumo de água pela população, no uso na agricultura e por empresas públicas e privadas da região.

A situação de alerta não é voltada para nenhum dos rios que abastecem a Grande Vitória ou outros municípios do interior do Estado. Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, explica que a estiagem preocupa mais em Santa Teresa e São Roque do Canaã e caso a chuva não apareça, é possível adotar a irrigação em dias alternados nestes dois municípios.