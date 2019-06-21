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ESTIAGEM

Falta de chuva pode levar irrigação em dias alternados em São Roque

A mesma situação poderá ser aplicada a cidade de Santa Teresa, como explica em entrevista à CBN Vitória o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Ahnert

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2019 às 12:13
Uma resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), publicada esta semana aponta que há um alerta de estiagem para as regiões de Santa Teresa e São Roque do Canaã, por conta da “expressiva redução das vazões esperadas” do rio Santa Maria do Doce.
A vazão do afluente do rio Doce está próxima do índice crítico. Segundo a Agerh, é necessário que se incentive a redução do consumo de água pela população, no uso na agricultura e por empresas públicas e privadas da região.
A situação de alerta não é voltada para nenhum dos rios que abastecem a Grande Vitória ou outros municípios do interior do Estado. Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, explica que a estiagem preocupa mais em Santa Teresa e São Roque do Canaã e caso a chuva não apareça, é possível adotar a irrigação em dias alternados nestes dois municípios. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 21-06-19

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