Falta d'água leva a fechamento de hidrelétrica na região Serrana do Espírito Santo

O baixo volume de água no Rio Santa Maria da Vitória pode levar ao fechamento da segunda usina existente no local, a de Rio Bonito. Pelo mesmo motivo, segundo informações da EDP Escelsa já foi fechada a Usina Suíça.

Em entrevista para o programa CBN Cotidiano, nesta quarta (28), Roberto Dias Ribeiro, presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, informou que já tinha sido comunicado do fechamento da usina, a partir do próximo dia 30. “A EDP nos comunicou que a geração de energia na unidade seria suspensa”, disse. Ele também comenta como está a situação do Rio Santa Maria, que no trecho de Santa Leopoldina, "não dá nem para molhar o tornozelo.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Roberto Dias Ribeiro - 28-01-15