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ENTREVISTA

Falta d'água leva a fechamento de hidrelétrica na região Serrana do Espírito Santo

O baixo volume de água no Rio Santa Maria da Vitória pode levar ao fechamento da segunda usina existente no local, a de Rio Bonito

Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 20:27

Publicado em 

29 jan 2015 às 20:27
O baixo volume de água no Rio Santa Maria da Vitória pode levar ao fechamento da segunda usina existente no local, a de Rio Bonito. Pelo mesmo motivo, segundo informações da EDP Escelsa já foi fechada a Usina Suíça.
Em entrevista para o programa CBN Cotidiano, nesta quarta (28), Roberto Dias Ribeiro, presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, informou que já tinha sido comunicado do fechamento da usina, a partir do próximo dia 30. “A EDP nos comunicou que a geração de energia na unidade seria suspensa”, disse. Ele também comenta como está a situação do Rio Santa Maria, que no trecho de Santa Leopoldina, "não dá nem para molhar o tornozelo.
Ouça os detalhes:
Entrevista - Fábio Botacin - Roberto Dias Ribeiro - 28-01-15
Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a EDP confirmou que a Usina de Rio Bonito, localizada em Santa Maria de Jetibá, vem operando com redução de sua capacidade em função da limitação do volume de água no rio e que, a qualquer momento, pode suspender a operação se a situação não se modificar.

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