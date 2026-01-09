Falhas no sistema afetou matrículas de alunos de escolas da rede estadual; secretário explica!

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

Pais de alunos da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo usaram as redes sociais para desabafar sobre a distribuição de vagas na rede pública estadual de ensino, divulgada na quarta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Educação (Sedu). Os relatos deixados em publicações de "A Gazeta" surgiram após estudantes serem matriculados em escolas distantes de suas residências, muitas vezes em municípios diferentes. Os responsáveis e alunos também demonstraram insatisfação com a inclusão em turmas de tempo integral sem solicitação prévia, apontando impactos na rotina familiar e escolar. A Sedu afirmou que as vagas foram distribuídas por alocação automatizada quando não houve disponibilidade na escola escolhida, o que, em alguns casos, resultou em matrícula em outros municípios, situação que está sendo analisada.

Na quinta-feira (8), o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, admitiu que houve um erro na distribuição de matrículas da rede estadual. Ele garantiu que o problema será solucionado e não será necessário que alunos estudem em escolas longe das cidades onde residem. A Sedu informou que "houve um problema pontual no sistema de oferta de vagas da Chamada Escolar 2026. Orientamos às famílias afetadas que procurem, presencialmente ou por telefone, a Superintendência Regional de Educação (SRE) responsável pelos municípios. Nossas equipes estão orientadas e preparadas para atender às famílias. Nesses casos, a alocação da vaga será realizada de forma manual e individualizada, buscando atender, da melhor maneira possível, às necessidades de cada estudante.

Para a Chamada Escolar 2026, foram disponibilizadas 230 mil vagas, com a realização de 187 mil matrículas e rematrículas. Portanto, não há falta de vagas na Rede Estadual de Ensino", explica a Sedu. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!