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Entrevista

Falhas no pagamento de rescisão estão entre os principais conflitos na Justiça do Trabalho

Avaliação é do desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, presidente do TRT-ES que tomou posse neste mês de janeiro

Publicado em 28 de Janeiro de 2017 às 10:03

Publicado em 

28 jan 2017 às 10:03
O desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto tomou posse da presidência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), no dia 18 de janeiro. Para o novo presidente, em entrevista à Rádio CBN Vitória, falhas no pagamento da verba rescisória estão entre os principais conflitos, em processos que tramitam na Justiça do Trabalho no Espírito Santo.
O magistrado é carioca, mora no Espírito Santo desde os 10 anos de idade, estudou na Capital Federal, onde se formou em Direito pela Universidade de Brasília (UNB) e ingressou na Justiça do Trabalho no início da década de 1990, por meio de concurso público para juiz de primeiro grau.
Entrevista - Paulo Rogério - Mário Ribeiro Cantarino Neto - 15.15s - 28-01-17

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