Falhas no pagamento de rescisão estão entre os principais conflitos na Justiça do Trabalho

O desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto tomou posse da presidência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), no dia 18 de janeiro. Para o novo presidente, em entrevista à Rádio CBN Vitória, falhas no pagamento da verba rescisória estão entre os principais conflitos, em processos que tramitam na Justiça do Trabalho no Espírito Santo.

O magistrado é carioca, mora no Espírito Santo desde os 10 anos de idade, estudou na Capital Federal, onde se formou em Direito pela Universidade de Brasília (UNB) e ingressou na Justiça do Trabalho no início da década de 1990, por meio de concurso público para juiz de primeiro grau.