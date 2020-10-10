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SAÚDE MENTAL

Falar de saúde mental e depressão ainda é tabu, diz médico

Ouça entrevista com médico psiquiatra e pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Elson Asevedo

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2020 às 10:50
Dia 10 de outubro é lembrado como o Dia da Saúde Mental. Mais da metade das pessoas consultadas em uma pesquisa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha indicou que a pandemia da Covid-19 teve um impacto negativo na sua saúde mental. O estudo aponta que o surto do novo coronavírus "agravou doenças mentais existentes, gerou novas doenças e limitou ainda mais o acesso aos serviços de saúde mental.
Um outro dado muito relevante sobre a saúde mental é da Organização Mundial da Saúde, que aponta que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo e cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados. Por isso, nesta edição do CBN Vitória, vamos tratar de temas que podem ser um tabu para muita gente.
O entrevistado é o médico psiquiatra e pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Elson Asevedo. Em destaque na conversa, a mobilização ocorrida por meio do movimento "Falar Inspira Vida", que tem o objetivo de requalificar a conversa sobre a depressão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Doutor Elson Asevedo - 10-10-20

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