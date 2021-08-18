Fala de ministro da Educação sobre alunos com deficiência gera revolta e debates

Uma nova declaração polêmica do ministro da Educação Milton Ribeiro passou a repercutir nas redes sociais. Em evento nesta terça-feira (17) o ministro afirmou que sua fala sobre alunos com deficiência "atrapalharem” o aprendizado de outros estudantes, dita em entrevista à TV Brasil na semana passada e que despertou críticas e repercussão nas redes, foi tirada de contexto. Ribeiro afirmou que nunca utilizaria uma terminologia "tão baixa e preconceituosa nesse sentido que foi colocada". No entanto, disse que algumas crianças, dependendo do grau de deficiência, "criam dificuldades'' para elas e outros alunos. O assunto despertou reação entre entidades e especialistas na área de acessibilidade. Em entrevista à CBN Vitória, a consultora em acessibilidade, Mariana Reis, gestora na construção e efetivação das políticas públicas para a pessoa com deficiência em Vitória, e o professor-doutor do Centro de Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Douglas Ferrari, discutem o assunto!