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Diversidade

Fala de ministro da Educação sobre alunos com deficiência gera revolta e debates

Acompanhe as análises da consultora em acessibilidade, Mariana Reis e Doutor em Educação, Douglas Ferrari

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2021 às 11:48
A trilha do aprendizado é construída com o acesso à escola, professores capazes e dispostos, que reconhecem as diferenças e tratam as pessoas com deficiência como iguais
A trilha do aprendizado é construída com o acesso à escola, professores capazes e dispostos, que reconhecem as diferenças e tratam as pessoas com deficiência como iguais Crédito: Pexels
Uma nova declaração polêmica do ministro da Educação Milton Ribeiro passou a repercutir nas redes sociais. Em evento nesta terça-feira (17) o ministro afirmou que sua fala sobre alunos com deficiência "atrapalharem” o aprendizado de outros estudantes, dita em entrevista à TV Brasil na semana passada e que despertou críticas e repercussão nas redes, foi tirada de contexto. Ribeiro afirmou que nunca utilizaria uma terminologia "tão baixa e preconceituosa nesse sentido que foi colocada". No entanto, disse que algumas crianças, dependendo do grau de deficiência, "criam dificuldades'' para elas e outros alunos. O assunto despertou reação entre entidades e especialistas na área de acessibilidade. Em entrevista à CBN Vitória, a consultora em acessibilidade, Mariana Reis, gestora na construção e efetivação das políticas públicas para a pessoa com deficiência em Vitória, e o professor-doutor do Centro de Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Douglas Ferrari, discutem o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mariana Reis e Douglas Ferrari - 18-08-21.mp3

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