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Fake News: tecnologia vai ajudar a rastrear notícias falsas

A Polícia Federal pretende, em parceria com a Polícia Civil, utilizar um sistema de rastreamento de "fake news" numa estratégia de combater as notícias falsas durante as eleições deste ano

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mai 2018 às 11:20
A Polícia Federal pretende, em parceria com a Polícia Civil,  utilizar um sistema de rastreamento de "fake news" numa estratégia de combater as notícias falsas durante as eleições deste ano. Segundo o delegado Leonardo Damasceno, titular da delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal no ES, o desenvolvimento da ferramenta já está em estágio avançado. Para Damasceno, um outro instrumento já em utilização e que ajuda a polícia a identificar crimes eleitorais é o Pardal, um aplicativo de denúncias do TRE. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Damasceno - 18-05-18

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