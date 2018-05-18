Fake News: tecnologia vai ajudar a rastrear notícias falsas

A Polícia Federal pretende, em parceria com a Polícia Civil, utilizar um sistema de rastreamento de "fake news" numa estratégia de combater as notícias falsas durante as eleições deste ano. Segundo o delegado Leonardo Damasceno, titular da delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal no ES, o desenvolvimento da ferramenta já está em estágio avançado. Para Damasceno, um outro instrumento já em utilização e que ajuda a polícia a identificar crimes eleitorais é o Pardal, um aplicativo de denúncias do TRE.