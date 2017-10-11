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Faixas preferenciais de ônibus serão retomadas em 2018

Portal do Príncipe, duplicação de um trecho da rodovia Carlos Lindenberg, Rodovia Leste Oeste e a finalização das obras da Avenida Leitão da Silva e da Rodovia José Sete serão entregues em 2018, segundo o secretário de Transportes e Obras Públicas

Publicado em 11 de Outubro de 2017 às 12:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2017 às 12:43
Algumas obras do Estado serão retomadas em 2018 como a pintura das faixas preferenciais para ônibus e a integração de Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol. Segundo o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, com recursos do BNDES também deverão contemplar o Portal do Príncipe, duplicação de um trecho da rodovia Carlos Lindenberg. Carnelli também garantiu que os motoristas estarão trafegando na Rodovia Leste Oeste e que em 2018 serão finalizadas as obras da Avenida Leitão da Silva e da Rodovia José Sete.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Ruy Carnelli - 11-10-17

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