Faixas preferenciais de ônibus serão retomadas em 2018

Algumas obras do Estado serão retomadas em 2018 como a pintura das faixas preferenciais para ônibus e a integração de Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol. Segundo o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, com recursos do BNDES também deverão contemplar o Portal do Príncipe, duplicação de um trecho da rodovia Carlos Lindenberg. Carnelli também garantiu que os motoristas estarão trafegando na Rodovia Leste Oeste e que em 2018 serão finalizadas as obras da Avenida Leitão da Silva e da Rodovia José Sete.