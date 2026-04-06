Fadiga: você sabia que para o corpo ter energia, precisamos de mais de 40 'combustíveis'?

Nesta edição do "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz como destaque o assunto fadiga aliada à alimentação. A comentarista explica que para o corpo ter energia precisamos de mais de quarenta (40) "combustíveis" diferentes. Ou seja, as vitaminas, minerais e nutrientes que estão em nossa alimentação. Ela explica. "Uma alimentação monótona e sem varidade de cor, está relacionada a deficiências nutricionais que vão impactar diretamente na capacidade do corpo de produzir energia". E por onde começar? "Planejando sua alimentação, variando as cores de frutas/verduras, montando 'marmitinhas', lanches da semana, por exemplo", explica. Ouça a conversa completa!