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Saúde e Nutrição

Fadiga: você sabia que para o corpo ter energia, precisamos de mais de 40 'combustíveis'?

Ouça detalhes na participação da comentarista Roberta Larica

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 11:27

Publicado em 

06 abr 2026 às 11:27
Priorizar os alimentos da safra é uma boa dica para economizar e se alimentar bem!
Priorizar os alimentos da safra é uma boa dica para economizar e se alimentar bem! Crédito: Pexels
Nesta edição do "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz como destaque o assunto fadiga aliada à alimentação. A comentarista explica que para o corpo ter energia precisamos de mais de quarenta (40) "combustíveis" diferentes. Ou seja, as vitaminas, minerais e nutrientes que estão em nossa alimentação. Ela explica. "Uma alimentação monótona e sem varidade de cor, está relacionada a deficiências nutricionais que vão impactar diretamente na capacidade do corpo de produzir energia". E por onde começar? "Planejando sua alimentação, variando as cores de frutas/verduras, montando 'marmitinhas', lanches da semana, por exemplo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 06-04-26.mp3

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