Faculdades podem retomar aulas, mas alunos preferem ensino remoto

Em coletiva de imprensa realizada no último dia 26, o governador Renato Casagrande anunciou a autorização do retorno das aulas do ensino superior a partir do dia 14 de setembro. Para liberação do funcionamento, as faculdades precisam se adaptar às normas de segurança estabelecidas pelo governo, publicadas em portaria conjunta das Secretarias de Estado da Educação (Sedu) e da Saúde (Sesa), para controle e prevenção da covid-19 no ambiente acadêmico. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, fala sobre a preparação das instituições para essa retomada.