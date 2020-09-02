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Faculdades podem retomar aulas, mas alunos preferem ensino remoto

Ouça a entrevista com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 set 2020 às 11:05
Em coletiva de imprensa realizada no último dia 26, o governador Renato Casagrande anunciou a autorização do retorno das aulas do ensino superior a partir do dia 14 de setembro. Para liberação do funcionamento, as faculdades precisam se adaptar às normas de segurança estabelecidas pelo governo, publicadas em portaria conjunta das Secretarias de Estado da Educação (Sedu) e da Saúde (Sesa), para controle e prevenção da covid-19 no ambiente acadêmico. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, fala sobre a preparação das instituições para essa retomada.
Apesar da possibilidade de retomada presencial, o Sinepe acredita que neste primeiro momento a adesão  será baixa. Em pesquisas feitas diretamente com as famílias, muitos alunos têm manifestado desejo de continuar com o ensino remoto por causa da pandemia. Ouça a entrevista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Moacyr Lelis - 12.55s - 02-08-20

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