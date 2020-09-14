Faculdades: adesão baixa de estudantes para a volta presencial no ES

As instituições de ensino superior do Espírito Santo estão autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (14). O retorno, como definido em protocolo do governo do Estado para prevenção e controle da Covid-19, é gradual e deve respeitar a capacidade de ocupação das salas, por exemplo. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda (14), Bruno Del Caro, diretor administrativo-financeiro do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), explicou que mesmo com a permissão de retorno presencial, a adesão dos alunos é baixa, algo em torno de 10 a 15%.

Conforme portaria do governo do Estado, em 08 de agosto, entre os principais pontos determinados para o retorno está o uso obrigatório de máscara por parte de servidores, funcionários e alunos; distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas; estabelecer a quantidade máxima de alunos por sala de aula com base na capacidade de distanciamento e prioridade a atividades não presenciais para o grupo de risco. Segundo Del Caro, todas as instituições se basearam nas medidas de biossegurança definidas na portaria do Estado, mas cada uma se preparou de uma maneira diferente.