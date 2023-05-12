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Fã capixaba de Rita Lee viaja 16 horas para velório: "Impossível não prestar minha homenagem"

Ouça entrevista com a historiadora e advogada Isabela Machado

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:12
Isabella Machado é fã de Rita Lee
Isabella Machado é fã de Rita Lee Crédito: Acervo pessoal
Fã de Rita Lee, a historiadora e advogada Isabela Machado, 24 anos, natural de Vitória, não mediu esforços para comparecer ao velório da artista, que acontece na última quarta-feira (10), no Planetário do Ibirapuera. Ela viajou 16 horas do Espírito Santo para São Paulo assim que soube da morte da cantora. "Decidi ir para São Paulo cinco minutos depois da notícia. Tive aqueles primeiros momentos de negação, tristeza e choro! Nestes cinco primeiros minutos, uma amiga me ligou, perguntou se eu queria ir e eu disse que não. Mas, logo depois, mandei uma mensagem dizendo que iria sim! Minha amiga organizou a viagem, o 'bate volta', porque eu não tinha condições de fazer isso. "A Rita Lee me toca muito! Tenho uma relação de fã, de trabalho, da luz que ela é, relação muita intensa mesmo", conta. No velório, ela foi consolada pelo filho de Rita, João Lee. Os dois conversaram brevemente, deram um abraço, e logo se despediram do lado de fora do Planetário. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Isabella Machado - 12-05-23.mp3

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