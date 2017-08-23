Extinção de zona eleitoral representa economia de R$ 150 mil

Depois da extinção da 56ª Zona Eleitoral de Vitória, o Tribunal Regional Eleitoral confirma a extinção de outras sete no Estado. São elas: 29ª de Mantenópolis, 31ª de Mucurici, 42ª de Colatina, 45ª de Dores do Rio Preto, 49ª de Presidente Kennedy, 50ª de Pedro Canário e 58ª de Cariacica. Segundo o assessor de Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Lander Fontes, a medida visa redução de custos. A estimativa é de uma economia de até R$ 150 mil por zona eleitoral.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lander Fontes - 23-08-17