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Política

Extinção de zona eleitoral representa economia de R$ 150 mil

Ao todo, são oito zonas que serão extintas no Estado. Locais de votação não mudam

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 15:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2017 às 15:52
Depois da extinção da 56ª Zona Eleitoral de Vitória, o Tribunal Regional Eleitoral confirma a extinção de outras sete no Estado. São elas: 29ª de Mantenópolis, 31ª de Mucurici, 42ª de Colatina, 45ª de Dores do Rio Preto, 49ª de Presidente Kennedy, 50ª de Pedro Canário e 58ª de Cariacica. Segundo o assessor de Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Lander Fontes, a medida visa redução de custos. A estimativa é de uma economia de até R$ 150 mil por zona eleitoral.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lander Fontes - 23-08-17

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