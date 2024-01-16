Exposições, oficinas e brincadeiras nas férias de janeiro

Com o objetivo de incentivar a cultura, o lazer e o turismo durante o período de férias para a família, o mês de janeiro no Sesc Glória conta com a presença de atrações culturais com exposições de arte, visitas guiadas, brincadeiras com jogos educativos, oficinas de xadrez, contação de histórias e circuito de jogos, espaços de leitura, além de oficinas e a VI Mostra Sesc de Cinema.