Exposições, oficinas e brincadeiras nas férias de janeiro

Com o objetivo de incentivar a cultura, o lazer e o turismo durante o período de férias para a família, o mês de janeiro no Sesc Glória conta com a presença de atrações culturais com exposições de arte, visitas guiadas, brincadeiras com jogos educativos, oficinas de xadrez, contação de histórias e circuito de jogos, espaços de leitura, além de oficinas e a VI Mostra Sesc de Cinema.
Entre os destaques da programação cultural do Sesc Glória está a exposição #OcupaSacy VIX, que traz como elemento principal o personagem mais famoso do folclore brasileiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Programas Sociais do Sesc, Erthelvio Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Erthelvio Nunes - 16-01-24