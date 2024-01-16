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Centro de Vitória

Exposições, oficinas e brincadeiras nas férias de janeiro

Confira a programação cultural gratuita disponível no Sesc Glória

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 17:49

Publicado em 

16 jan 2024 às 17:49
O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19
O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesc
Com o objetivo de incentivar a cultura, o lazer e o turismo durante o período de férias para a família, o mês de janeiro no Sesc Glória conta com a presença de atrações culturais com exposições de arte, visitas guiadas, brincadeiras com jogos educativos, oficinas de xadrez, contação de histórias e circuito de jogos, espaços de leitura, além de oficinas e a VI Mostra Sesc de Cinema.
Entre os destaques da programação cultural do Sesc Glória está a exposição #OcupaSacy VIX, que traz como elemento principal o personagem mais famoso do folclore brasileiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Programas Sociais do Sesc, Erthelvio Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Erthelvio Nunes - 16-01-24

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