Exposição imersiva gratuita de Leonardo Da Vinci em Vitória; conheça os detalhes

Vitória recebe uma exposição imersiva gratuita sobre o universo de Leonardo da Vinci. A mostra é realizada na cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo, em Jardim da Penha, e vai trazer ambientes audiovisuais, recursos tecnológicos como realidade aumentada e réplicas das invenções e da arte do criador da Monalisa. A exposição, que vai até o dia 30 de abril, com 1.000 metros quadrados e nove áreas expositivas. Para poder conferir as obras, é necessário agendar gratuitamente no site www.museuvale.com. Em entrevista à CBN Vitória, Thiago Carvalho, curador da exposição, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Thiago Carvalho - 11-03-23
Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, os visitantes conhecerão o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais. A tecnologia será um dos recursos utilizados na narrativa. Numa das salas de projeções, uma animação inédita sobre a vida de Leonardo da Vinci integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.
Onde Leonardo viveu, com quem se relacionou, como construiu a sua carreira, quais são os mistérios e as histórias em torno de suas obras, como Mona Lisa e A Última Ceia. Tudo isso o público é convidado a compreender ao vivenciar a experiência e conhecer um pouco mais a mente inquieta do homem que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o automóvel e o submarino, e que pintou uma das obras de arte mais valiosas e visitadas do mundo, a Mona Lisa. Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.