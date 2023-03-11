Exposição imersiva gratuita de Leonardo Da Vinci em Vitória; conheça os detalhes

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

Vitória recebe uma exposição imersiva gratuita sobre o universo de Leonardo da Vinci. A mostra é realizada na cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo, em Jardim da Penha, e vai trazer ambientes audiovisuais, recursos tecnológicos como realidade aumentada e réplicas das invenções e da arte do criador da Monalisa. A exposição, que vai até o dia 30 de abril, com 1.000 metros quadrados e nove áreas expositivas. Para poder conferir as obras, é necessário agendar gratuitamente no site www.museuvale.com. Em entrevista à CBN Vitória, Thiago Carvalho, curador da exposição, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patrícia Vallim - Thiago Carvalho - 11-03-23

Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, os visitantes conhecerão o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais. A tecnologia será um dos recursos utilizados na narrativa. Numa das salas de projeções, uma animação inédita sobre a vida de Leonardo da Vinci integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.