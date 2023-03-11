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Cultura

Exposição imersiva gratuita de Leonardo Da Vinci em Vitória; conheça os detalhes

Mostra está aberta no Instituto Federal do Espírito Santo, em Jardim da Penha

Publicado em 11 de Março de 2023 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 mar 2023 às 12:13
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem
Vitória recebe uma exposição imersiva gratuita sobre o universo de Leonardo da Vinci. A mostra é realizada na cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo, em Jardim da Penha, e vai trazer ambientes audiovisuais, recursos tecnológicos como realidade aumentada e réplicas das invenções e da arte do criador da Monalisa.  A exposição, que vai até o dia 30 de abril, com 1.000 metros quadrados e nove áreas expositivas. Para poder conferir as obras, é necessário agendar gratuitamente no site www.museuvale.com. Em entrevista à CBN Vitória, Thiago Carvalho, curador da exposição, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Thiago Carvalho - 11-03-23
Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, os visitantes conhecerão o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais.  A tecnologia será um dos recursos utilizados na narrativa. Numa das salas de projeções, uma animação inédita sobre a vida de Leonardo da Vinci integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.
Onde Leonardo viveu, com quem se relacionou, como construiu a sua carreira, quais são os mistérios e as histórias em torno de suas obras, como Mona Lisa e A Última Ceia. Tudo isso o público é convidado a compreender ao vivenciar a experiência e conhecer um pouco mais a mente inquieta do homem que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o automóvel e o submarino, e que pintou uma das obras de arte mais valiosas e visitadas do mundo, a Mona Lisa. Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.

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