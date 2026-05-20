Exposição gratuita de Rembrandt é prorrogada após atrair 40 mil visitantes em Vitória

Exposição de Rembrandt com obras originais e entrada gratuita Crédito: Rodrigo Gavini

A exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra”, no Palácio Anchieta desde fevereiro deste ano foi prorrogada novamente. Após alcançar a marca de 40 mil visitantes, a experiência gratuita seguirá aberta ao público até o dia 7 de junho. Segundo a organização da exposição, "com grande procura do público capixaba e turistas, a exposição já ultrapassou a marca de 40 mil visitantes e vem se consolidando como um dos principais programas culturais em Vitória neste ano". Em exibição desde fevereiro, a mostra reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn (1606–1669), um dos maiores artistas da história da arte e ícone da Era de Ouro holandesa.

Entre os destaques presentes estão obras emblemáticas como Autorretrato com Saskia (1636), A Descida da Cruz(1633), A Ressurreição de Lázaro (1632), O Jogador de Cartas (1641), O Manto de José Trazido a Jacó (1633) e Cristo Expulsando os Cambistas do Templo (1635). Executadas em técnicas de gravura como água-forte e ponta-seca, as obras apresentam personagens atravessados por emoções universais como espanto, dor, fé e compaixão.

A experiência expositiva também incorporou ações educativas, oficinas e recursos de acessibilidade desenvolvidos para ampliar o diálogo com diferentes públicos. Entre eles, estavam réplicas táteis, busto em 3D, totens com audiodescrição e vídeos com tradução em Libras, proporcionando uma vivência mais acessível e multissensorial. Os visitantes também tiveram a oportunidade de observar os detalhes das gravuras com o auxílio de lupas, revelando nuances técnicas e detalhes minuciosos do trabalho do artista. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da empresa que trouxe a exposição ao Brasil, Álvaro Moura, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Álvaro Moura – 20-05-26.mp3

Serviço

Data: até 7 de junho (domingo)

Local: Palácio Anchieta

Entrada: gratuita

Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h