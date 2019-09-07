Exposição fotográfica mostra história da Rua Sete no Centro

Local de efervescência cultural, social e política, a rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, é homenageada com a exposição fotográfica “Rua Sete: trajetos e vivências”. A Rua Sete, como é popularmente conhecida, tem importância para a cidade desde a época colonial e teve ocupação intensificada a partir do século XX.

Segundo o historiador Tiago de Matos Alves, o objetivo da exposição, que acontece na sede do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, é mostrar a história da Rua Sete e as principais modificações urbanas ocorridas ao longo do tempo. Além disso, aponta também a importância do endereço para a cidade e as memórias das pessoas que moram ou transitam por ela. O acervo das fotos, mapas e documentos é na maior parte do próprio Arquivo Público Estadual, contando também com fotos e mapas do Iphan, museu Solar Monjardim e Casa da Memória de Vila Velha. Acompanhe os detalhes da entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim e Gabriela Martins - Tiago de Matos Alves - 07-09-19

MAIS INFORMAÇÕES:

A Rua Sete tem uma importância muito grande para a cidade, desde a época colonial, com a captação de água das fontes. A partir do século XX intensifica a ocupação da Rua, com grandes obras de drenagem, alargamento, pavimentação. Foi sede da Convertedora de Energia e dos Bondes, que funcionaram entre as décadas de 10 a 60. Sede do importante jornal o Diário, desativado na década de 80. E importante centro comercial, com a primeira rua calçada de Vitória. Continua sendo um ponto de encontro, com bares, lojas, praças, atividades culturais variadas.

SERVIÇO:

Exposição “Rua Sete: trajetos e vivência”

Período: até 15/10

Horário de visitação: 10h às 17h30, de segunda a sexta-feira