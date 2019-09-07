Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Rua Sete em fotos

Exposição fotográfica mostra história da Rua Sete no Centro

A Rua Sete, que está sendo homenageada pelo Arquivo Público do ES, tem importância para a cidade desde a época colonial e teve ocupação intensificada a partir do século XX

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 11:38

Publicado em 

07 set 2019 às 11:38
Local de efervescência cultural, social e política, a rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, é homenageada com a exposição fotográfica “Rua Sete: trajetos e vivências”. A Rua Sete, como é popularmente conhecida, tem importância para a cidade desde a época colonial e teve ocupação intensificada a partir do século XX.
Segundo o historiador Tiago de Matos Alves, o objetivo da exposição, que acontece na sede do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, é mostrar a história da Rua Sete e as principais modificações urbanas ocorridas ao longo do tempo. Além disso, aponta também a importância do endereço para a cidade e as memórias das pessoas que moram ou transitam por ela. O acervo das fotos, mapas e documentos é na maior parte do próprio Arquivo Público Estadual, contando também com fotos e mapas do Iphan, museu Solar Monjardim e Casa da Memória de Vila Velha. Acompanhe os detalhes da entrevista:
Entrevista - Patricia Vallim e Gabriela Martins - Tiago de Matos Alves - 07-09-19
MAIS INFORMAÇÕES:  
A Rua Sete tem uma importância muito grande para a cidade, desde a época colonial, com a captação de água das fontes. A partir do século XX intensifica a ocupação da Rua, com grandes obras de drenagem, alargamento, pavimentação. Foi sede da Convertedora de Energia e dos Bondes, que funcionaram entre as décadas de 10 a 60. Sede do importante jornal o Diário, desativado na década de 80. E importante centro comercial, com a primeira rua calçada de Vitória. Continua sendo um ponto de encontro, com bares, lojas, praças, atividades culturais variadas.
SERVIÇO:
Exposição “Rua Sete: trajetos e vivência”
Período: até 15/10
Horário de visitação: 10h às 17h30, de segunda a sexta-feira
Local: sede do Apees (Rua Sete de Setembro, 414, Vitória)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados