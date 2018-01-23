Exposição excessiva ao sol pode trazer sérios prejuízos à saúde

Um simples passeio pela praia e será uma situação comum a se observar: muitas pessoas aproveitando o tempo livre.... E se expondo ao sol! Mas principalmente no verão, quem gosta de aproveitar os dias de calor para se bronzear e curtir o tempo livre precisa ter atenção redobrada com a exposição aos raios ultravioleta (UV).
Utilizar, frequentemente, o protetor solar e ficar atento aos horários de exposição são algumas das orientações dos profissionais da área. Confira a explicação sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano junto ao dermatologista Pedro Dantas Oliveira, coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro Dantas - 23-01-18.mp3