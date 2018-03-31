Exposição capixaba reúne partes reais do corpo humano

Imagine a possibilidade de conhecer, e ver de perto, as partes reais do corpo humano após passarem por procedimento em laboratório? Essa possibilidade vem sendo permitida por meio de uma exposição no Museu de Ciências da Vida no campus de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A visitação acontece de terças a sextas-feiras. O professor Athelson Stefanon Bittencourt, que é coordenador do museu e curador da exposição, traz detalhes do seu funcionamento junto à jornalista Patrícia Scalzer. Confira!