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Exposição capixaba reúne partes reais do corpo humano

Publicado em 31 de Março de 2018 às 12:45

Publicado em 

31 mar 2018 às 12:45
Imagine a possibilidade de conhecer, e ver de perto, as partes reais do corpo humano após passarem por procedimento em laboratório? Essa possibilidade vem sendo permitida por meio de uma exposição no Museu de Ciências da Vida no campus de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A visitação acontece de terças a sextas-feiras. O professor Athelson Stefanon Bittencourt, que é coordenador do museu e curador da exposição, traz detalhes do seu funcionamento junto à jornalista Patrícia Scalzer. Confira!
Entrevista - Patricia Scalzer - Athelson Bittencourt - 17.46s - 31-03-18

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