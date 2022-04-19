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Exportações de rochas ornamentais evoluem 7,98% no 1° trimestre

O presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, é o entrevistado do CBN Cotidiano

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:18

Publicado em 

19 abr 2022 às 18:18
Rochas Ornamentais
Rochas Ornamentais Crédito: Sindirochas
As exportações brasileiras de rochas ornamentais no 1º trimestre deste ano tiveram uma evolução de 7,98% frente ao mesmo período em 2021, acumulando um total de US$ 281 milhões em faturamento. A comercialização de chapas de granito foi destaque no período com alta de 62,2%, totalizando US$ 176,4 milhões enviados para fora das terras brasileiras, principalmente para os Estados Unidos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Tales Machado - 19-04-22.mp3

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