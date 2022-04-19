Exportações de rochas ornamentais evoluem 7,98% no 1° trimestre

As exportações brasileiras de rochas ornamentais no 1º trimestre deste ano tiveram uma evolução de 7,98% frente ao mesmo período em 2021, acumulando um total de US$ 281 milhões em faturamento. A comercialização de chapas de granito foi destaque no período com alta de 62,2%, totalizando US$ 176,4 milhões enviados para fora das terras brasileiras, principalmente para os Estados Unidos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!